Ma Zangrillo può spiegare cosa c’entra il “terrorismo giornalistico” con le code in farmacia? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il grido “giornalista terrorista” si è sentito più volte, negli ultimi mesi, nel bel mezzo delle piazze autunnali dei no vax e dei no Green pass che protestavano con la gestione dell’emergenza sanitaria. Fa quasi strano che, nel giorno di Santo Stefano, a parlare di “terrorismo giornalistico” sia una istituzione nel campo della medicina come il professore Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele che nel corso del 2020 e per parte del 2021 è stata una delle voci più mediaticamente esposta per commentare e documentare lo sviluppo della pandemia. LEGGI ANCHE > Zangrillo: «Quando ho detto che il virus era clinicamente morto ho usato un tono stonato» Zangrillo e le code in farmacia che alimentano il “terrorismo giornalistico” ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il grido “giornalista terrorista” si è sentito più volte, negli ultimi mesi, nel bel mezzo delle piazze autunnali dei no vax e dei no Green pass che protestavano con la gestione dell’emergenza sanitaria. Fa quasi strano che, nel giorno di Santo Stefano, a parlare di “” sia una istituzione nel campo della medicina come il professore Alberto, primario del San Raffaele che nel corso del 2020 e per parte del 2021 è stata una delle voci più mediaticamente esposta per commentare e documentare lo sviluppo della pandemia. LEGGI ANCHE >: «Quando ho detto che il virus era clinicamente morto ho usato un tono stonato»e leinche alimentano il “” ...

