L’altolà di Sileri | «I tamponi fatti a caso danno false sicurezze Sono i medici a doverli consigliare»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “Ho visto file mostruose. Il tampone dev’essere fatto con logica e su consiglio del medico. Icosì, a. E poi non possiamo portare via un tampone a chi ne ha veramente bisogno”. Pierpaolo, dalle colonne di Libero, commenta polemico l’escalation deiin questi giorni di festa. Con le farmacie prese d’assalto senza alcuni criterio. Un fenomeno insensato da arginare. “impressionato dalla follia di chi per ottenere il Green pass cerca persone contagiate che lo infettino”, dice ancora. “Siamo all’impazzimento”.: ivannosu consiglio del medico Il sottosegretario alla Salute, di fronte all’aumento dei contagi, ...