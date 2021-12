I talebani vietano alle donne viaggi senza parente uomo

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Iimpongono nuove restrizionidell’Afghanistan. Iun. D’ora in poi, ledovranno essere accompagnate da undella propria famiglia per gli spostamenti oltre 70 chilometri. La nuova direttiva è stata pubblicata dal ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio. Cosa

Afghanistan, i talebani vietano per decreto i matrimoni forzati La rivoluzione delle donne al lavoro nell'Arabia Saudita di Mohammed bin ...Niente viaggi per le donne sole in Afghanistan. Il ministero per la Promozione della virtù e la Prevenzione del vizio ha stabilito che le donne del Paese non potranno più effettuare viaggi che ...Vietati i viaggi oltre le 45 miglia, circa 70 chilometri, alle donne non accompagnate da un uomo. Il ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio ha pubblicato l'ennesima dirett ...