I Ferragnez positivi al Covid | Fedez | “siamo asintomatici”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ipostivi al-19,su Instagram: ” per fortuna, ed i bimbi sono negativi” Purtroppo è toccato anche a loro: la coppia social più famosa d’Italia è risultata positiva al-19. I, Chiara Ferragni e, hanno infatti contratto il virus. I due non hanno esitato a comunicarlo (ovviamente) sui social. Mascherina in volto, a coprire il loro scontento, oltre che a proteggere i loro due figlioletti Leone e Vittoria, risultati invece negativi. Hanno annunciato così la notizia ai loro fan: dopo vari tamponi fatti negli ultimi giorni, il risultato dell’ultimo test molecolare è positivo. I due però hanno tranquillizzato tutti, dicendo di essere. L’unica preoccupazione è il ...

Advertising

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - rtl1025 : ?? @Fedez e @ChiaraFerragni sono risultati positivi al #COVID19 #Ferragnez - nacturally : I ferragnez positivi che l’hanno scoperto solo perché si testano ogni giorno, secondo me siamo praticamente tutti p… - PseudoEly : RT @rtl1025: ?? @Fedez e @ChiaraFerragni sono risultati positivi al #COVID19 #Ferragnez - italia_roby : RT @Signorasinasce: Notiziona di #Fanpage: i #Ferragnez positivi al tampone. -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez positivi

...Chiara siamo. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto il molecolare di cui è arrivato oggi il risultato. I bambini, non si sa come, sono negativi'. I...Brutte notizie per Chiara Ferragni e Fedez che sono risultatial covid 19: le prime parole sui ..."Non ho una fo**uta vita sociale eppure ho preso il Covid". Così Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato di essere positivi al ...Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid-19, l’annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram ha scosso il web soprattutto per quanto riguarda i figli Leone e Vittoria. La più piccola, Vittoria, aveva a ...