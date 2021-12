Gennaro Cannavacciuolo a teatro con “Milva-donna di teatro”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – “Amici cari, in questo momento storico così complicato, è per me un grande privilegio annunciarvi il lancio del mio nuovo spettacolo interamente dedicato a, “di”. Uno spettacolo ideato già nel 2000, di cui parlai constessa e la cui produzione fu decisa a gennaio 2021, e lei ne fu felice. Debuttare quindi il prossimo marzo, a quasi un anno dalla sua scomparsa, assume un significato forte, per me anche toccante, per quanto ho veramente amato. E’ quindi in modo decisamente inconsueto e con questa locandina che auguro a Voi tutti un sereno Natale, confidando che i riecheggi canori della sublime rossa Sirena segneranno una rinascita sperando così di ritrovarvi tutti a partire dall’11 marzo a ...