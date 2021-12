“Fino al 70% in meno…”. La verità sulla variante Omicron

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ad oggi sunon ci sono certezze, va detto, eppure i primi segnali sembrano positivi. La nuovadi Sar-Cov-2 corre veloce, ma per ora non fa schizzare in alto le ospedalizzazioni. I medici che lavorano nei reparti Covid raccontano di pazienti che non si ammalano come in passato e non muoiono come nella prima fase dell’epidemia. “La gravità della malattia è lieve”, va ripetendo da giorni Angelique Coetzee, capo della South African Medical Association che ha scoperto la mutazione in Sudafrica. E adesso i primi dati in arrivo dal governo britannico sono decisamente incoraggianti. Come scriveva ieri il Daily Mail, infatti,sembra essereal 70% meno grave dellaDelta: chi si infetta ha il 45% di probabilità in meno di finire in pronto soccorso e tra il 50% e il 70% di ...