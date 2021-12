Festa grande ad Ardea: la signora Maria compie 100 anni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ardea – Festa nella cittadina rutula di Ardea, dove la signora Maria ha appena compiuto 100 anni. Nata a Buonvicino, in Calabria, nel corso della sua vita ha lavorato come telegrafista. “compiere cento anni vuol dire avere percorso un lungo cammino: significa essere ricchi di esperienze e ricordi da condividere con chi ti sta accanto, si tratta di un importante traguardo anagrafico che merita la giusta celebrazione”, le parole dell’assessore Possidoni, che in queste ore è andato a trovarla presso la casa per anziani Villarzilla, di cui è ospite, per porgerle gli auguri dell’Amministrazione comunale. “Si tratta del terzo compleanno ‘centenario’ che abbiamo celebrato qui ad Ardea nell’ultimo anno. È un vero piacere festeggiare la ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021)nella cittadina rutula di, dove laha appena compiuto 100. Nata a Buonvicino, in Calabria, nel corso della sua vita ha lavorato come telegrafista. “re centovuol dire avere percorso un lungo cammino: significa essere ricchi di esperienze e ricordi da condividere con chi ti sta accanto, si tratta di un importante traguardo anagrafico che merita la giusta celebrazione”, le parole dell’assessore Possidoni, che in queste ore è andato a trovarla presso la casa per anziani Villarzilla, di cui è ospite, per porgerle gli auguri dell’Amministrazione comunale. “Si tratta del terzo compleanno ‘centenario’ che abbiamo celebrato qui adnell’ultimo anno. È un vero piacere festeggiare la ...

ilriformista : Nessun illecito, ma in un mondo in cui niente avviene per caso la scelta dell’hotel di Paladino accende i fari sul… - PaoloGentiloni : Buon Natale a tutti. Ci aspetta la grande incertezza. Ma questa resta sempre la festa più bella. #BuonNatale - zazoomblog : Festa grande ad Ardea: la signora Maria compie 100 anni - #Festa #grande #Ardea: #signora #Maria - PierluigiVinai : RT @GrandeOrienteit: La Festa di San Giovanni Evangelista, i Solstizi e la #Massoneria. Approfondisci in #Erasmo, il notiziario del Grande… - aAnnanka : RT @RealGossipland: La Romania si ribella e i politici tolgono il GP perché hanno paura del popolo. Stasera la mia amica rumena chiama la s… -