Ex Napoli, Hamsik: “Una volta arrivai alle mani con Radosevic, voleva fare il bullo” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quando si parla delle bandiere del Napoli calcio, non può non essere nominato Marek Hamsik. Il calciatore slovacco ha militato per ben 12 stagioni alle pendici del Vesuvio, metà delle quali disputate con la fascia di capitano al braccio. Oltre che per i suoi numeri strepitosi in campo, l’ex capitano del Napoli è sempre stato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quando si parla delle bandiere delcalcio, non può non essere nominato Marek. Il calciatore slovacco ha militato per ben 12 stagionipendici del Vesuvio, metà delle quali disputate con la fascia di capitano al braccio. Oltre che per i suoi numeri strepitosi in campo, l’ex capitano delè sempre stato L'articolo

Advertising

ElPatron17it : @Violans22 1)Higuain 2)Hamsik 3)Cavani 4)KK 5)Mertens 6)Callejon 7)Lavezzi 8)Albiol 9)Maggio 10)Ospina (per me mig… - RwondoNaples : Non per mancato accordo, sono abbastanza convinto che Marek avrebbe rinnovato pure a metà stipendio, e di sicuro Ha… - mick_napoli_ : RT @FNSBlog: Mai visto Hamsik fare quello che Lorenzo sta facendo in questi giorni sui social, quindi siete pregati di non mischiare la lan… - lLkalulu : @mick_napoli_ ha fatto pure hamsik così - Violans22 : Giusto per parlare Quali sono i 10 calciatori del Napoli (secondo voi) più forti che avete visto giocare 1. Cavani… -