Djokovic, niente Atp Cup e Open in bilico Sinner e Berrettini volano in Australia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il numero 1 Atp contrario ai vaccini salta il torneo al via sabato. Positivo il canadese Shapovalov di PAOLO FRANCI Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il numero 1 Atp contrario ai vaccini salta il torneo al via sabato. Positivo il canadese Shapovalov di PAOLO FRANCI

Advertising

infoitsport : Andrey Rublev: 'Djokovic non giocherà gli Australian Open. Niente meglio di una medaglia olimpica' - infoitsport : Media Serbia: niente Atp Cup per Djokovic, resta l'incertezza sull'Australian Open - infoitsport : Djokovic, in Serbia sono sicuri: niente Atp Cup. E l’Australian Open - luca79ind : La Gazzetta dello Sport: Djokovic, in Serbia sono sicuri: niente Atp Cup. E l’Australian Open. - sportface2016 : #Djokovic, la stampa serba rivela: 'Al 99% niente Atp Cup' -