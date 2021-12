Desmond Tutu, «Ubuntu» o dell’amicizia fra i viventi (Di martedì 28 dicembre 2021) Ho avuto la fortuna di conoscere Desmond Tutu nel 2003, al Controvertice di Johannesburg organizzato dai Dannati della Terra in risposta al Vertice Mondiale che era stato invece organizzato, dai Padroni della Terra negli stessi giorni e in quella città. Ho anche avuto la fortuna di marciare, dietro di lui, il 31 agosto di quell’anno, da Alexandra, il quartiere orribilmente povero di Johannesburg, a Sandron, il quartiere orribilmente ricco, assieme a tutti i movimenti rurali e metropolitani che si opponevano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 28 dicembre 2021) Ho avuto la fortuna di conoscerenel 2003, al Controvertice di Johannesburg organizzato dai Dannati della Terra in risposta al Vertice Mondiale che era stato invece organizzato, dai Padroni della Terra negli stessi giorni e in quella città. Ho anche avuto la fortuna di marciare, dietro di lui, il 31 agosto di quell’anno, da Alexandra, il quartiere orribilmente povero di Johannesburg, a Sandron, il quartiere orribilmente ricco, assieme a tutti i movimenti rurali e metropolitani che si opponevano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GassmanGassmann : Muore Desmond Tutu, arcivescovo che ha combattuto e vinto in Sudafrica,la guerra contro l’Apartheid. Con lui scompa… - GiuseppeConteIT : L’arcivescovo Desmond Tutu è stato un uomo all’altezza dei tempi e delle sfide che ha vissuto. Il suo nome rimarrà… - robersperanza : Addio al Premio Nobel per la Pace, Desmond Tutu. Non dimentichiamo le sue battaglie contro l'apartheid. - Tommaso94989154 : RT @Moonlightshad1: 'Se siete neutrali in situazioni di ingiustizia avete scelto la parte dell'oppressore'. [Desmond Tutu, arcivescovo e at… - Patty_Rose_L : RT @Luca__Pagani: 'Se davanti all'ingiustizia rimanete neutrali, avete scelto di stare dalla parte dell'oppressore'. Desmond Tutu, 1931-2021 -