Covid | con l’aumento della circolazione di Omicron gli Usa riducono l’isolamento a 5 giorni per i positivi

Leggi su open.online

(Di martedì 28 dicembre 2021) I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa hanno deciso di ridurre da 10 a 5la quarantena per tutti coloro che sonoale asintomatici. Secondo i Cdc, dopo questo arco temporale, le persone senza sintomi possono riprendere a mescolarsi in sicurezza con gli altri individui, a patto che siano trascorsi 5dal tampone risultato positivo. Le nuove indicazioni vanno così a sostituire le precedenti secondo le quali il periodo di isolamento era fissato in 10. Alla base di questa decisione degli espertisanità americana, c’è la diffusione repentinavarianteche essendo altamente trasmissibile sta facendo registrare impennate di contagi negli Stati Uniti, come succede peraltro in Europa. ...