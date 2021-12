Calciomercato, il Milan pronto a battere l’Inter a gennaio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Milan di Stefano Pioli mette gli occhi su Marin, centrocampista del Cagliari di Mazzarri nel mirino anche dell’Inter: le ultimissime notizie di Calciomercato in Serie A Il Milan di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ildi Stefano Pioli mette gli occhi su Marin, centrocampista del Cagliari di Mazzarri nel mirino anche del: le ultimissime notizie diin Serie A Ildi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - Gazzetta_it : Il piano Botman: costa 30 milioni, ecco come prova a prenderlo il #Milan #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Pisa, Corrado: 'Diverse sollecitazioni per #Lucca' - calciomercatoit : ??#Milan - Nuovo profilo per Pioli: #Barak idea viva ma il sogno sarebbe un altro... - Frances13758250 : RT @MilanNewsit: SportMediaset - Milan, mercato in uscita: Castillejo verso il Genoa -