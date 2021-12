Biathlon | World Team Challenge 2021 | chi parteciperà? Tutte le coppie | Italia con Dorothea Wierer e Lukas Hofer

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Martedì 28 dicembresi svolgerà in Germania il consueto, manifestazione che anche quest’anno, come nel 2020, avrà luogo non a Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding: diecisi sfideranno in una gara con un format da single-mixed, che prevede alle ore 18.15 la mass start ed alle ore 19.05 l’inseguimento. Le dieciche animeranno l’evento sono state già annunciate, con l’che sarà rappresentata da, vittoriosi nella manifestazione nel 2018. Due binomi per la Germania, con Vanessa Hinz e Benedikt Doll e con Janina Hettich ed Erik Lesser. Queste gli altri Paesi rappresentati: Marekta Davidova e Michal Krcmar (Rep. ...

Di seguito il programma e come seguirlo in tv : PROGRAMMATEAM CHALLENGE 2021 17:40: Cerimonia di apertura con la presentazione delle squadre diWTC 18:15: gara con partenza in linea ...Martedì 28 dicembre andrà in scena l'edizione 2021 delTeam Challenge di, l'esibizione a coppie miste non valevole per la Coppa del Mondo che ormai da anni rappresenta un appuntamento fisso nel periodo delle festività natalizie. Saranno in ...Martedì 28 dicembre 2021 si svolgerà in Germania il consueto Biathlon World Team Challenge, manifestazione che anche quest'anno, come nel 2020, avrà luogo non a Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding: dieci c ...Ormai ci siamo, domani (28 dicembre) sarà di scena il World Team Challenge, una gara di esibizione entrata oramai nella tradizione del biathlon. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sfidan ...