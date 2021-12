Basket | Zeljko Obradovic | “Troppe partite | le top dovrebbero giocare solo i play-off”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tra campionato nazionale, Eurolega ed Eurocup il calendario delle squadre dieuropee è sempre più intenso e anche il tecnico del Partizanè intervenuto sull’argomento in un’intervista all’Equipe, proponendo anche una soluzione. “Ci sono, tra quelle dei club e le finestre internazionali – ha detto– Per i giocatori è una fonte di stress. È necessario che le squadre che giocano in Leghe chiuse si uniscano ai loro campionati nazionaliper ioff. I soldi degli sponsor e dei diritti televisiviarrivare da lì“. Nel giro di poco Ettore Messina, allenatore dell’Olimpia Milano, ha condiviso l’intervista in una storia Instagram, facendo intendere di essere d’accordo col ...

All'evento, intitolato "Sulla via dei campioni" hanno partecipato anche due icone del basket come Sonja Vasic e Zeljko Obradovic, leggendario coach del Partizan di Belgrado.