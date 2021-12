Aumentano ancora ricoveri e terapie intensive: altri 142 decessi per covid (Di lunedì 27 dicembre 2021) Situazione non buona ma non drammatica: le feste vanno avanti con qualche limitazione ma vanno avanti. L'unica incognita è capire se e nel caso quando ci sarà l'effetto Omicron, visto che al momento ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 dicembre 2021) Situazione non buona ma non drammatica: le feste vanno avanti con qualche limitazione ma vanno avanti. L'unica incognita è capire se e nel caso quando ci sarà l'effetto Omicron, visto che al momento ...

Advertising

news_rimini : Ancora sopra 400 i nuovi positivi. Nessun decesso, ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva - infoitinterno : Covid19, in Umbria 935 nuovi casi. Aumentano ancora i ricoverati (102, +11 rispetto a ieri). A Terni i positivi son… - news_rimini : Ancora sopra 400 i nuovi positivi. Nessun decesso, ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva - PALMALAZZARINI : Dalla mia stanza vi dico che nonostante intorno a me aumentano i positivi, il mio tampone è ancora negativo. Resistenza. - fabioglz : @ValerioCalvelli @ilbuonMarco @Meti777 @Millazena se le aumentano ancora un po' ti pagano per non lavorare -