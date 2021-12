Al mercato l’ora del radicchio | ricetta golosa con pasta e provola

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Bergamo. È ilil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza sono disponibili buoni quantitativi del trevisano sia precoce sia tardivo – quello più rinomato – ma anche deltondo di Chioggia e di quello veronese. L’areale produttivo di riferimento è il Veneto, con produzioni che si fregiano del marchio IGP – Indicazione Geografica Protetta. A differenza di altre verdure, per questo tipo di coltivazione non si rilevano significative variazioni dei prezzi considerando che i raccolti non risentono in modo significativo dell’andamento climatico e, nello specifico, dell’abbassamento delle temperature: si può contare su ottimi approvvigionamenti anche nel periodo invernale. Nella massa il rapporto fra qualità e prezzo risulta favorevole al consumatore e, per questo, rappresenta un’occasione ...