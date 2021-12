Abc | intesa con gli atenei di Napoli e Salerno | sarà aggiornata la mappa della rete fognaria partenopea

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il CdA di Abc, l’azienda idrica napoletana, ha deliberato la stipula di una convenzione con il Consorzio Inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi (Cugri), costituito dall’Università diFederico II e dall’Università di, per procedere all’aggiornamentocittà e per creare una piattaforma tecnologica di supporto e prevenzione dei grandi rischi. Il consorzio, si spiega in una nota, supporterà Abcnella realizzazione di uno studio approfondito ed aggiornato dei bacini idrografici e dei flussi superficiali, nella verificaattualedi collettamento e dei sollevamenti, nell’individuazione ...

Il CdA di Abc, l'azienda idrica napoletana, ha deliberato la stipula di una convenzione con il Consorzio Inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi (Cugri), costituito dall' ...Oggi 23 dicembre 2021, alle ore 12 presso la sede Acli via Fiumicello 7, l'azienda speciale Abc Acqua Bene Comune di Napoli distribuirà 500 borracce ai senza fissa dimora per consentirgli di potersi r ...