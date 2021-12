A tutto gas in autostrada e con il caffè in mano: licenziato ex giallorosso (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutolicenziato per un video diseducativo. E’ quanto accaduto a Raul Asencio, ex attaccante del Benevento che nella prima parte di stagione ha militato nell’Alcorcon, nella seconda divisione spagnola. Qualche giorno fa Asencio postò su Instagram un video che lo ritraeva in viaggio in autostrada a 160 km/h con un bicchiere di caffè Latte in mano. Il messaggio non è piaciuto al club spagnolo, a cui non sarebbe piaciuto il messaggio lanciato dall’attaccante, silurato con un comunicato a pochi giorni da Natale. Asencio ha militato nel Benevento nella stagione 2018/19 in serie B mettendo insieme 31 presenze e 3 reti. In carriera ha vestito anche le maglie di Avellino, Cosenza, Pescara e Spal, destinazioni raggiunte quando era ancora di proprietà del Genoa. In estate la firma con l’Alcorcon a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoper un video diseducativo. E’ quanto accaduto a Raul Asencio, ex attaccante del Benevento che nella prima parte di stagione ha militato nell’Alcorcon, nella seconda divisione spagnola. Qualche giorno fa Asencio postò su Instagram un video che lo ritraeva in viaggio ina 160 km/h con un bicchiere diLatte in. Il messaggio non è piaciuto al club spagnolo, a cui non sarebbe piaciuto il messaggio lanciato dall’attaccante, silurato con un comunicato a pochi giorni da Natale. Asencio ha militato nel Benevento nella stagione 2018/19 in serie B mettendo insieme 31 presenze e 3 reti. In carriera ha vestito anche le maglie di Avellino, Cosenza, Pescara e Spal, destinazioni raggiunte quando era ancora di proprietà del Genoa. In estate la firma con l’Alcorcon a ...

