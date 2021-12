Tutti i docenti dovranno indossare in classe mascherine FFP2 o FFP3? (Di domenica 26 dicembre 2021) Nella giornata di Natale, intorno alla tavola imbandita per il pranzo, c’è stato un argomento di rilievo che ha interessato diverse famiglie e che ha riguardato l’utilizzo delle mascherine da parte del personale docente nelle scuole, a partire dal rientro in classe post vacanze natalizie. L’argomento in questione era l’utilizzo delle mascherine FFP2 e FFP3 da parte del personale docente in classe, previsto – in base a quello che abbiamo avuto modo di leggere su diversi articoli di giornale, con tanto di titoli d’apertura delle home page natalizie dei siti di informazione – dal cosiddetto decreto Festività, che ha esteso alcune misure precauzionali per cercare di contenere l’esplosione della quarta ondata (ieri si sono registrati 54.762 nuovi casi). Le mascherine ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 26 dicembre 2021) Nella giornata di Natale, intorno alla tavola imbandita per il pranzo, c’è stato un argomento di rilievo che ha interessato diverse famiglie e che ha riguardato l’utilizzo delleda parte del personale docente nelle scuole, a partire dal rientro inpost vacanze natalizie. L’argomento in questione era l’utilizzo delleda parte del personale docente in, previsto – in base a quello che abbiamo avuto modo di leggere su diversi articoli di giornale, con tanto di titoli d’apertura delle home page natalizie dei siti di informazione – dal cosiddetto decreto Festività, che ha esteso alcune misure precauzionali per cercare di contenere l’esplosione della quarta ondata (ieri si sono registrati 54.762 nuovi casi). Le...

