Rafa Nadal si allena in casa | recupero verso gli Australian Open?

(Di domenica 26 dicembre 2021)elnon si ferma, nemmeno dopo aver contratto il Covid. Il fuoriclasse di Manacor, che pochi giorni fa ha comunicato la sua positività di rientro da Abu Dhabi, ha postato in questi minuti una foto su Instagram che lo ritrae intento ad alzare dei manubri. “Ritorno al lavoro fisico, poco a poco…” scrive il mancino spagnolo, che appare comunque in buona salute. Resta comunque tutt’altro che scontata la sua presenza agli, visto che anche in caso di negatività al Coviddovrebbe volare a Melbourne dopo aver saltato diversi giorni dimenti. SportFace.

Il n.14 al mondo è reduce torneo - esibizione di Abu Dhabi, dove ha affrontato anche Rafa Nadal, il quale è risultato positivo cinque giorni fa. Stessa sorte hanno subito due giocatrici impegnate nel ... Il tennista canadese Denis Shapovalov ha annunciato sui s ...