Quirinale, "nonno" Draghi ci prova. Ma il vero candidato-ombra è un altro (Di domenica 26 dicembre 2021) E se il vero candidato al Quirinale non fosse Mario Draghi? E se l'auto-candidatura di ieri, condita dagli applausi prostrati dei giornalisti (finti) "cani da guardia", non sortisse l'effetto desiderato? Che l'ex presidente della Banca Centrale Europea sognasse il Colle era il segreto di Pulcinella. In fondo: chi non vorrebbe risiedere per 7 anni nel palazzo dei Papi e guidare la politica italiana senza i rischi delle maggioranza ballerine o delle elezioni ogni tre per due? Tutti, ovviamente. Tant'è che nelle ultime settimane si sono moltiplicate le auto-candidature a mezzo stampa di numerose "riserve della Repubblica", pronte – se mai dovesse servire – a ricoprire il ruolo di garanti della Costituzione. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/violante.mp4 Supermario è tra loro. Durante la ...

