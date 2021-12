Pensioni | nel 2022 uscite anticipate con Quota 102 e Ape

(Di domenica 26 dicembre 2021) La nuova102, che durerà solo per i prossimi 12 mesi, è la vera novità in tema didella manovra targata Draghi

... un miliardo e mezzo di decontribuzioni per i redditi fino a 35 mila euro sul fronte delleil passaggio da Quota 100 a 101 (il ministro Franco aveva proposto subito 1022022 e 104...In alcuni anni per ledi importo più elevato è stato anche disposto il blocco dell'indicizzazione (ad esempio2008 venne disposto il blocco della perequazione dellecon importo ...I sindacati e il governo si sono lasciati promettendosi di rivedersi dopo l’inizio del 2022 per trovare modo e maniere di riforma più efficiente e più equo il sistema previdenziale. È un obiettivo fat ...La nuova Quota 102, che durerà solo per i prossimi 12 mesi, è la vera novità in tema di pensioni della manovra targata Draghi ...