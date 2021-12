Pelè torna a casa dopo il tumore al colon | primo scatto

(Di domenica 26 dicembre 2021) Una bella notizia in un percorso di dolore che potrebbe non essere finito.avere annunciato sui social la sua uscita dall'ospedale, dove è stato sottoposto a chemioterapia per il cancro al, ...

Advertising

globalistIT : - paolochiariello : #Juorno #Pelè lascia l'ospedale - juornoit : #Juorno #Pelè lascia l'ospedale - infoitsport : Pelé torna a casa: 'Trascorrerò il Natale con la mia famiglia' - ParliamoDiNews : o rey torna a casa - pele`, 81 anni, dimesso dall’ospedale di san paolo dove era ricoverato per... - Cronache… -

Ultime Notizie dalla rete : Pelè torna

Una bella notizia in un percorso di dolore che potrebbe non essere finito. Dopo avere annunciato sui social la sua uscita dall'ospedale, dove è stato sottoposto a chemioterapia per il cancro al colon, ...Da www.corrieredellosport.it pele Pelé è stato dimesso giovedì dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è stato ricoverato per continuare il trattamento contro un tumore al colon. Questo nuovo ...