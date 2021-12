**Mattarella: ‘uniti senza incertezza contro Covid e per ripartenza, viviamo tempo costruttori’** (9) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) – “Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. È questo quel che i cittadini si attendono”, perché “questo –affermò il Capo dello Stato alla fine del 2020- è tempo di costruttori”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) – “Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. È questo quel che i cittadini si attendono”, perché “questo –affermò il Capo dello Stato alla fine del 2020- èdi costruttori”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

