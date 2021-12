Maltempo, allerta prorogata: da stasera è ‘Gialla’ su tutta la Campania (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania, alla luce della evoluzione del quadro meteo e delle valutazioni del Centro Funzionale, ha esteso e prorogato l’allerta meteo di colore Giallo già in vigore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente intensi. Venti moderati sud-occidentali, con temporanei forti rinforzi, nel pomeriggio-sera, e con possibili raffiche nei temporali. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati possibili fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi. Questo il dettaglio dell’avviso: – fino alle 18 di oggi: allerta Gialla su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4, 7 e 8 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento). – ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione, alla luce della evoluzione del quadro meteo e delle valutazioni del Centro Funzionale, ha esteso e prorogato l’meteo di colore Giallo già in vigore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente intensi. Venti moderati sud-occidentali, con temporanei forti rinforzi, nel pomeriggio-sera, e con possibili raffiche nei temporali. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati possibili fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi. Questo il dettaglio dell’avviso: – fino alle 18 di oggi:Gialla sulaad esclusione delle zone 4, 7 e 8 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento). – ...

