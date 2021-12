Incidenti stradali in Sicilia: due vittime nelle ultime 24 ore (Di domenica 26 dicembre 2021) Il bilancio è di due vittime a causa di due Incidenti stradali in Sicilia nelle vacanze natalizie. Questa mattina di Santo Stefano, 26 dicembre, un altro incidente stradale mortale ha colpito la Sicilia nella tarda mattinata, precisamente ad Aci Castello, in provincia di Catania. Una Fiat Panda e una Bmw, si sono scontrati mentre transitavano sulla Strada Nazionale 114, subito dopo aver sorpassato la località Cannizzaro. POTREBBE INTERESSARTI: Esplosione in garage, una vittima e un ferito grave Immagine della Strada Statale 114 dove sono avvenuti gli ultimi Incidenti stradali in Sicilia (immagine presa dal web)I due veicoli stavano imboccando una curva quando una delle due auto ha sbandato ed è andata incontro ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 dicembre 2021) Il bilancio è di duea causa di dueinvacanze natalizie. Questa mattina di Santo Stefano, 26 dicembre, un altro incidente stradale mortale ha colpito lanella tarda mattinata, precisamente ad Aci Castello, in provincia di Catania. Una Fiat Panda e una Bmw, si sono scontrati mentre transitavano sulla Strada Nazionale 114, subito dopo aver sorpassato la località Cannizzaro. POTREBBE INTERESSARTI: Esplosione in garage, una vittima e un ferito grave Immagine della Strada Statale 114 dove sono avvenuti gli ultimiin(immagine presa dal web)I due veicoli stavano imboccando una curva quando una delle due auto ha sbandato ed è andata incontro ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti stradali Natale tranquillo per la Rega a causa del maltempo Ma anche gli incidenti stradali e gli incidenti sul lavoro hanno reso necessario l'uso degli elicotteri di salvataggio. Circa un quarto dei voli ha avuto luogo di ...

Come tutelarsi da falsi incidenti stradali? In situazioni del genere, come tutelarsi da falsi incidenti stradali? Il mondo è pieno di furbi, anzi di truffatori. C'è, ad esempio, chi simula il rumore di un urto lanciando un sasso e chiedendo al ...

Incidenti stradali, Villacidro piange due morti nel giorno di Natale La Nuova Sardegna Rocca di Papa | Tornata a casa la famiglia coinvolta nell'incidente di Via della Mola a Ciampino Rocca di Papa (attualità) - riscontrate varie contusioni guaribili dai 7 ai 15 giorni ilmamilio.it Sono tornati tutti a casa i 3 componenti della famiglia coinvolta nell'incidente di ier ...

Alanno: incidente stradale, quattro feriti I Vigili del Fuoco del distaccamento di Alanno hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati dopo aver liberato gli occupanti dalle lamiere.

