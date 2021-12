GARMIN PAY | compatibile con carte di debito e prepagate Banco BPM e WeBank

(Di domenica 26 dicembre 2021) Da oggi la tecnologiaPay è a disposizione anche per i possessori didiBPM e. I clienti degli istituti bancari potranno quindi effettuare pagamenti contactless direttamente dal proprio dispositivo indossabile, in maniera rapida, sicura e senza contatto La possibilità di usufruire di un’alternativa contactless, veloce e sicura, anche dal punto di vista igienico, per gli acquisti di Natale, è ormai irrinunciabile per molti ed è per questo cheha integrato nei propri strumenti wearable di ultima generazione l’opzionePay con cui è possibile effettuare pagamenti direttamente dal proprio dispositivo indossabile. Per rispondere alle esigenze di un ...

Ultime Notizie dalla rete : GARMIN PAY

consente di eseguire un pagamento in modo veloce e in totale sicurezza sfruttando tantissimi orologi intelligenti e sportwatch. Considerato l'elevato numero di utenti e gli smartwatch ...si arricchisce di partnership sempre più importanti e annuncia che ora anche i possessori di carte di debito e prepagate di Banco BPM e WeBank potranno effettuare pagamenti direttamente dal ...Both the Garmin Instinct and Fenix 6 Pro are discounted through Amazon, and they're perfect for those who love fitness and exploring the great outdoors.Grazie al servizio Garmin Pay, sarà possibile effettuare pagamenti associando le carte di tantissimi istituti bancari, andando dunque ad aumentare il portafoglio delle banche supportate. Tutti gli ute ...