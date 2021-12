Cucina, rischio infezioni lavando il pollo: ecco perché (Di domenica 26 dicembre 2021) Lavare il pollo può essere causa di infezioni, al contrario di quanto tante persone credono. La cottura resta il rimedio migliore L’abitudine di lavare la carne nel lavello di casa è un’abitudine molto diffusa. Spesso molto persone sono restie anche a comprare i polli già cotti perchè non hanno certezze sull’eventuale lavaggio. In realtà, lavare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 26 dicembre 2021) Lavare ilpuò essere causa di, al contrario di quanto tante persone credono. La cottura resta il rimedio migliore L’abitudine di lavare la carne nel lavello di casa è un’abitudine molto diffusa. Spesso molto persone sono restie anche a comprare i polli già cotti perchè non hanno certezze sull’eventuale lavaggio. In realtà, lavare L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

annak65649009 : @mrsnacksugar Sono così bestia in cucina che non rischio con ingredienti preziosi ?? - LaicatudevvorpS : Aggirarsi in cucina la mattina di natale è un rischio: non sai mai cosa o non puoi prendere per far colazione ?? - edozavatti : RT @CatulLoShitpost: Come meme di Natale ho deciso di essere a rischio di turbocovid, tuttavia per non rinunciare alla turbocena mangerò ch… - AndreaMicheli2 : RT @CatulLoShitpost: Come meme di Natale ho deciso di essere a rischio di turbocovid, tuttavia per non rinunciare alla turbocena mangerò ch… - CatulLoShitpost : Come meme di Natale ho deciso di essere a rischio di turbocovid, tuttavia per non rinunciare alla turbocena mangerò… -