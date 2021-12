Covid, l’effetto del vaccino nel confronto con il 2020: tra l’1 ottobre e Natale 30mila morti in meno e 15mila posti letto in più liberi (Di domenica 26 dicembre 2021) Da coprifuoco e zone rosse a prescrizioni minime, con impatto prossimo allo zero sulla quotidianità. Era un anno fa, il Natale con al massimo due invitati a tavola e le strade deserte dopo le 22. Gli stadi vuoti e la grande paura di dover ripiombare in un altro lockdown duro. Ogni giorno se ne andavano quattrocento tra nonni, genitori e zii. Adesso i ristoranti sono aperti e chi si è vaccinato può sedersi in dodici, uno accanto all’altro, amici e colleghi. Sconsigliabile con la grande cavalcata della variante Omicron, ma comunque possibile con le dovute accortezze. Resta la prudenza e bisogna ancora fare attenzione, eppure in un anno, da un punto di vista del rischio di ritrovarsi in un letto di ospedale, è cambiato molto. Purtroppo ancora non tutto. È diverso soprattutto per chi si è vaccinato e lo dimostrano i numeri, incontrovertibili. La situazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Da coprifuoco e zone rosse a prescrizioni minime, con impatto prossimo allo zero sulla quotidianità. Era un anno fa, ilcon al massimo due invitati a tavola e le strade deserte dopo le 22. Gli stadi vuoti e la grande paura di dover ripiombare in un altro lockdown duro. Ogni giorno se ne andavano quattrocento tra nonni, genitori e zii. Adesso i ristoranti sono aperti e chi si è vaccinato può sedersi in dodici, uno accanto all’altro, amici e colleghi. Sconsigliabile con la grande cavalcata della variante Omicron, ma comunque possibile con le dovute accortezze. Resta la prudenza e bisogna ancora fare attenzione, eppure in un anno, da un punto di vista del rischio di ritrovarsi in undi ospedale, è cambiato molto. Purtroppo ancora non tutto. È diverso soprattutto per chi si è vaccinato e lo dimostrano i numeri, incontrovertibili. La situazione ...

