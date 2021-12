Scuola. Commissario deve fornire mascherine FFp2 e FFp3 al personale scolastico delle scuole dell'infanzia (Di sabato 25 dicembre 2021) E' quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di 'proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'... Leggi su agenpress (Di sabato 25 dicembre 2021) E' quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di 'prorogao stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimentoa diffusione'...

Advertising

Liberoarbitrio : Antefatto: tutti i giornali prima battono la notizia per cui “Finalmente il Generale Figliuolo sostituisce gli odia… - Larishel : @costa_costa1967 Forse siamo salvi: Rientro a scuola, mascherine Ffp2 gratis solo per personale scolastico con alu… - mikmagr : @gian_d_gian @Marco_Bello1 @CinziaSally Piccola novità: - Yonadu92 : RT @il_piccolo: Scuola: a studenti e personale mascherine Ffp2 fornite dal commissario per l’emergenza - Agenpress : Scuola. Commissario deve fornire mascherine FFp2 e FFp3 al personale scolastico delle scuole dell'infanzia… -