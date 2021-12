Meteo, Natale a rischio: oggi allerta gialla in sei regioni (Di sabato 25 dicembre 2021) Previsioni Meteo oggi 25 dicembre 2021: Natale a rischio in sei regioni con l’allerta gialla diffusa dalla Protezione Civile. Natale (Getty Images)Una perturbazione atlantica porta il maltempo sull’Italia nel giorno più speciale dell’anno. Il Natale rischia di essere compromesso da condizioni Meteorologiche avverse. In giornata piogge diffuse sulla Liguria orientale e sull’Emilia Romagna, precipitazioni scarse sul resto del Nord. Il cielo sarà comunque coperto al Settentrione. Le regioni tirreniche del Centro non potranno evitare diffusi rovesci, così come le Marche, dove cadrà la neve fino a 1800 metri di altitudine. È previsto qualche piovasco anche in Sardegna. Infine, la situazione al Sud: bel ... Leggi su vesuvius (Di sabato 25 dicembre 2021) Previsioni25 dicembre 2021:in seicon l’diffusa dalla Protezione Civile.(Getty Images)Una perturbazione atlantica porta il maltempo sull’Italia nel giorno più speciale dell’anno. Ilrischia di essere compromesso da condizionirologiche avverse. In giornata piogge diffuse sulla Liguria orientale e sull’Emilia Romagna, precipitazioni scarse sul resto del Nord. Il cielo sarà comunque coperto al Settentrione. Letirreniche del Centro non potranno evitare diffusi rovesci, così come le Marche, dove cadrà la neve fino a 1800 metri di altitudine. È previsto qualche piovasco anche in Sardegna. Infine, la situazione al Sud: bel ...

