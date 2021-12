La Banda dei Babbi Natale (2010) – Un Natale insieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo (Di sabato 25 dicembre 2021) La Banda dei Babbi Natale Titolo originale: La Banda dei Babbi Natale Anno: 2010 Paese di Produzione: Italia Genere: commedia Casa di produzione: Medusa Film, Agidi Distribuzione: Medusa Film Durata: 97min Regia: Paolo Genovese Sceneggiatura: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Valerio Bariletti, Morgan Bertacca, Giordano Preda Montaggio: Marco Spoletini Fotografia: Giovanni Fiore Coltellacci Musica: Franco Serafini, Massimiliano Pani Attori: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Angela Finocchiaro, Giovanni Esposito, Silvana Fallisi, Antonia ... Leggi su locchiodelcineasta (Di sabato 25 dicembre 2021) LadeiTitolo originale: LadeiAnno:Paese di Produzione: Italia Genere: commedia Casa di produzione: Medusa Film, Agidi Distribuzione: Medusa Film Durata: 97min Regia: Paolo Genovese Sceneggiatura:Baglio,Storti,Poretti, Valerio Bariletti, Morgan Bertacca, Giordano Preda Montaggio: Marco Spoletini Fotografia:Fiore Coltellacci Musica: Franco Serafini, Massimiliano Pani Attori:Baglio,Storti,Poretti, Angela Finocchiaro,Esposito, Silvana Fallisi, Antonia ...

