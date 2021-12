È morto Marco Mathieu. La musica, i viaggi, il giornalismo a Repubblica e una risata piena che non sentiremo più (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal 13 luglio 2017, giorno dell'ictus mentre era in motorino a Ostia, non aveva mai ripreso conoscenza. Oggi è morto al presidio San Giacomo, nella sua Torino, a 57 anni Leggi su repubblica (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal 13 luglio 2017, giorno dell'ictus mentre era in motorino a Ostia, non aveva mai ripreso conoscenza. Oggi èal presidio San Giacomo, nella sua Torino, a 57 anni

Advertising

repubblica : È morto Marco Mathieu. La musica, i viaggi, il giornalismo a Repubblica e una risata piena che non sentiremo più [d… - fattoquotidiano : IL VERBALE DEL PENTITO Le confidenze sul ruolo dell'ex cavaliere furono riferite dal collaboratore di giustizia ai… - marco_moggio : RT @viaggrego: Il #GreenPass adesso #NON gli serve più. È #Morto a soli 54 anni nel solito tragico modo, ma se leggi la #Cronaca sembra che… - zazoomblog : È morto Marco Mathieu. La musica i viaggi il giornalismo a Repubblica e una risata piena che non sentiremo più -… - mariobianchi18 : Il #27dicembre 1925 nasceva #MichelPiccoli. Il Mastroianni o il Gassman francese, tra gli interpreti favoriti di Bu… -