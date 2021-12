Buon Natale 2021 | le frasi da mandare ad amici e parenti per gli auguri

(Di sabato 25 dicembre 2021) Vi hanno mandato un messaggio didie volete rispondere conad effetto ma non avete fantasia? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Qui di seguito trovate un elenco diadatte per i vostridi: La magia di questi freddi giorni natalizi è sempre spettacolare, spero di riscaldarvi con il mio calorosoo… Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti! Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare. Con il passare degli anni la magia di vivere ilcambia sapore, ma è bello ...

