Alla ricerca degli esterni, il mercato dell'Hellas Verona si fa sulle fasce (Di sabato 25 dicembre 2021) Il mercato dell'Hellas Verona, dalle esigenze sulle fasce fino al centrocampista: attenzione ai possibili addii In una situazione di classifica tranquilla anche il mercato diventa quasi una formalità. Per l'Hellas Verona sarà così. La squadra c'è, si guarda a qualche occasione e si punta a piazzare gli esuberi. In casa gialloblù le priorità ci sono, anche se sono per lo più alternative. Serve sicuramente qualche innesto sulle fasce: a destra Frabotta potrebbe essere rispedito Alla Juventus visto il suo infortunio e anche Ruegg potrebbe essere mandato in prestito per giocare con continuità. Nel mercato le occasioni ci sono e su tutte i gialloblù avrebbero messo gli occhi su Stryger Larsen. L'esterno ...

