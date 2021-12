"All I want for Christmas is you" di Mariah Carey la canzone di Natale 2021 più amata in Italia - VIDEO (Di sabato 25 dicembre 2021) E' il momento delle canzoni di Natale 2021, e anche quest'anno " All I want for Christmas is you " cantata da Mariah Carey (Sony Music Entertainment) si annuncia come il brano di Natale più scaricato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 dicembre 2021) E' il momento delle canzoni di, e anche quest'anno " All Iforis you " cantata da(Sony Music Entertainment) si annuncia come il brano dipiù scaricato...

Advertising

WOOK0YA : Ho appena visto la performance multigroup di all i want for christmas e sto annegando nelle mie stesse lacrime - DelgeIl : @Grandilineo All I want for xmas is doggy style Così ha scritto nella letterina - _mattia_meli : svegliato mio cugino con all I want for christmas is you sparata nelle casse, penso volesse uccidermi ma a me purtr… - Raffipaffy : Che bella la corale di all i want first christmas di apertura dei gayo E wendy che apre all inizio regina dei vocals semplicemente ?? - cri_ferri89 : RT @AkiraPhoenix14: @HeadcanonSkam Martino svegliato dall'evergreen 'All I want for Christmas' cantata da Nico che gli ha messo un fiocchet… -