Traffico Roma del 24-12-2021 ore 08:30 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione di molto il Traffico sulle strade della capitale anche se un incidente avvenuto alle porte di Roma sulla statale Aurelia tra Torre in Pietra e Castel di Guido in direzione della capitale in città a Potenza in via Calabria dove via una riduzione della carreggiata a causa di una voragine all’altezza di via Piave oggi fino alle 20:30 nella fascia verde stop alle moto e motorini fino a Euro 1 auto a benzina Euro 2 questo blocco emergenziale che si aggiunge a quello precedente nella fascia verde in vigore da lunedì a venerdì 24 ore trovare per le auto benzina fino a Euro 1 e per quelle diesel fino a Euro 2 per quanto riguarda la linea metro B riaperta la fermata Policlinico e ancora oggi 24 dicembre metro bus tram e ferrovie termini Centocelle Roma Viterbo Roma Lido ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Luceverdetrovati dalla redazione di molto ilsulle strade della capitale anche se un incidente avvenuto alle porte disulla statale Aurelia tra Torre in Pietra e Castel di Guido in direzione della capitale in città a Potenza in via Calabria dove via una riduzione della carreggiata a causa di una voragine all’altezza di via Piave oggi fino alle 20:30 nella fascia verde stop alle moto e motorini fino a Euro 1 auto a benzina Euro 2 questo blocco emergenziale che si aggiunge a quello precedente nella fascia verde in vigore da lunedì a venerdì 24 ore trovare per le auto benzina fino a Euro 1 e per quelle diesel fino a Euro 2 per quanto riguarda la linea metro B riaperta la fermata Policlinico e ancora oggi 24 dicembre metro bus tram e ferrovie termini CentocelleViterboLido ...

Advertising

muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Arezzo #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra il bivio A1/Var Baccheraia e Calenzano… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Arezzo (Km… - Bob6Rock : #traffico #natale ieri da #Milano a #Roma record negativo di percorrenza 10 ore e mezza per arrivare alla meta - zazoomblog : Traffico Roma del 24-12-2021 ore 08:00 - #Traffico #24-12-2021 #08:00 -