“Sonia Bruganelli via dal GF Vip” | lei svela la verità

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Continuano le indiscrezioni sul possibile abbandono del GF Vip da parte di, opinionista dello show condotto da Alfonso Signorini e volto ormai amatissimo del programma.e la lite con Alfonso Signorini Nelle ultime puntate del GF Vip,era stata protagonista di una lite con Alfonso Signorini. L’opinionista infatti aveva deciso di lasciare lo studio della trasmissione dopo essere stata zittita. Poco dopo i due si erano chiariti, ma la vicenda ha dato adito a numerosissime indiscrezioni. Il gesto dial GF Vip Cosa era successo in studio? Laera intervenuta in difesa di Soleil, attaccando Alex Belli. Lo scontro era andato avanti per qualche minuto sino a quando ...