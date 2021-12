Max Verstappen non ha bisogno di cavalierato come Lewis Hamilton (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lewis Hamilton ha ricevuto il cavalierato dal principe Carlo appena una settimana dopo aver drammaticamente perso contro Max Verstappen nella corsa al titolo di Formula Uno. Max Verstappen ha insistito che lui ‘non ha bisogno’ di un cavalierato Il cavalierato di Hamilton Hamilton è apparso davanti al principe Carlo solo tre giorni dopo il finale di stagione di F1 ad Abu Dhabi la scorsa settimana per ricevere il suo cavalierato al castello di Windsor. L’inglese è stato riconosciuto nella lista degli onori di Capodanno dopo il suo settimo titolo mondiale nel 2020, eguagliando il record del grande Michael Scuhmacher. Senza dubbio ha fornito una spinta per Hamilton, che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 dicembre 2021)ha ricevuto ildal principe Carlo appena una settimana dopo aver drammaticamente perso contro Maxnella corsa al titolo di Formula Uno. Maxha insistito che lui ‘non ha’ di unIldiè apparso davanti al principe Carlo solo tre giorni dopo il finale di stagione di F1 ad Abu Dhabi la scorsa settimana per ricevere il suoal castello di Windsor. L’inglese è stato riconosciuto nella lista degli onori di Capodanno dopo il suo settimo titolo mondiale nel 2020, eguagliando il record del grande Michael Scuhmacher. Senza dubbio ha fornito una spinta per, che ha ...

