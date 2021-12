Marco Camisani Calzolari dona iPad ai bambini all’Ospedale San Raffaele di Milano

(Di venerdì 24 dicembre 2021)ha consegnato oggi dieciper idel reparto di Pediatria del IRCCS Ospedale Sandi, affinché i piccoli pazienti ricoverati possano giocare, imparare e restare in contatto con le proprie famiglie anche durante la loro degenza in ospedale.ha promosso questa iniziativa grazie alla collaborazione di C&C, il più grande Apple Premium Reseller d’Italia che, con entusiasmo, li ha forniti gratuitamente affinché fossero consegnati entro il Natale. L’ingegner Federico Esposti, Chief Transformation Officer dell’IRCCS Ospedale Sanha commentato: “Siamo lieti cheabbia portato al Sanquesta ...

Calzolari ha pensato di porre l'attenzione del pubblico sul TabNap , un raggiro particolarmente articolato e sofisticato che va oltre al phishing, migliorando la tecnica della truffa ...Calzolari ha aggiornato il pubblico di Striscia la Notizia sulle ultime novità e curiosità dal mondo della tecnologia. 'Sapete, per esempio, cos'è il TabNap?', ha chiesto l'esperto nel ...