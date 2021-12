‘Mamma ho perso l’aereo’ | Macaulay Culkin oggi si sfoga | ‘Non ce la faccio più’

Leggi su funweek

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Giovedì 14 gennaio andrà in onda su Italia 1 in prima serata il film cultho. Film che contribuì a rendere famoso e a far diventare uno degli attori iconici degli anni ’90. Ma lui sembra non amarlo così tanto.contro Mamma hol’aereo: ecco cosa ne pensal’attore Leggi anche >> Il diavolo sul set: ora si scopre quel retroscena macabro del filmho40 enne,Carsonè tornato a nuova vita. In un’intervista rilasciata a ‘Esquire’ un po’ di tempo fa, raccontava di essere uscito dalla tossicodipendenza e di aver lasciato il mondo ...