Lo sbarco di Natale: l'Ong ci porta più di 100 migranti (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'Italia ha assegnato un porto alla Ocean Viking: la nave della ong sbarcherà 114 migranti a Trapani dopo 8 giorni di attesa Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'Italia ha assegnato un porto alla Ocean Viking: la nave della ong sbarcherà 114a Trapani dopo 8 giorni di attesa

Advertising

Nat_Casatelli : RT @EleonoraCamilli: Il salvataggio in mare si conclude in un porto sicuro di sbarco (che nn è il ponte di una nave). Lo hanno ribadito ier… - deepsillo : RT @EleonoraCamilli: Il salvataggio in mare si conclude in un porto sicuro di sbarco (che nn è il ponte di una nave). Lo hanno ribadito ier… - CDR38959346 : RT @EleonoraCamilli: Il salvataggio in mare si conclude in un porto sicuro di sbarco (che nn è il ponte di una nave). Lo hanno ribadito ier… - FlavioSP56 : RT @EleonoraCamilli: Il salvataggio in mare si conclude in un porto sicuro di sbarco (che nn è il ponte di una nave). Lo hanno ribadito ier… - deustronzio : RT @EleonoraCamilli: Il salvataggio in mare si conclude in un porto sicuro di sbarco (che nn è il ponte di una nave). Lo hanno ribadito ier… -