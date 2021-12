Lazio | stiramento per Acerbi | le condizioni

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Per Francescopotrebbe essersi interrotto già il suo magic moment: 2 gol consecutivi non sono una consuetudine per un centrale di difesa, soprattutto se non è rigorista come capitato qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio stiramento

Lomuscolare porterebbe a uno stop abbastanza lungo che metterebbe in serio dubbio la ... Problemi di continuità La stagione dellafin qui ha avuto sempre dei problemi di continuità: i ...A noi che Acerbi a sia un giocatore importante dellanon importa nulla. Per noi contano il ... Come se non bastasse, il difensore rischia un lungo stop per un sospettoalla coscia: oggi ...Roma, 23 dicembre 2021 - Per Francesco Acerbi potrebbe essersi interrotto già il suo magic moment: 2 gol consecutivi non sono una consuetudine per un centrale di difesa, soprattutto se non è rigorista ...Il gol contro il Venezia ed il fatto di essere restato in campo nonostante l'infortunio non sono bastati ad Acerbi per fare pace con i tifosi dopo aver festeggiato i gol contro il Genoa ...