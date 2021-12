Il copia-copia delle canzoni di Natale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Renato Carosone fu il primo musicista italiano a profanare il Natale canterino. Tra mille carole e nenie, tra alberelli e luci, l’artista napoletano sistemò nel 1955 la sua bizzarra Mo vene Natale, un motivetto percussivo dal testo sorprendentemente sacrilego rispetto allo standard dell’epoca che monopolizzò radio e giradischi della penisola: “Mo vene Natale / Nun tengo denare / Me leggio ’o giurnale / E me vado a cuccà”. Riscosse un successo straordinario che nel tempo ha indotto artisti meno geniali di Carosone a ritentare la fortuna depositando alla Società italiana degli autori ed editori brani diversi ma con lo stesso titolo: nell’archivio delle opere musicali della SIAE oggi si contano 7 Mo vene Natale, nonostante la norma di legge in proposito. “Il titolo serve proprio per differenziare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Renato Carosone fu il primo musicista italiano a profanare ilcanterino. Tra mille carole e nenie, tra alberelli e luci, l’artista napoletano sistemò nel 1955 la sua bizzarra Mo vene, un motivetto percussivo dal testo sorprendentemente sacrilego rispetto allo standard dell’epoca che monopolizzò radio e giradischi della penisola: “Mo vene/ Nun tengo denare / Me leggio ’o giurnale / E me vado a cuccà”. Riscosse un successo straordinario che nel tempo ha indotto artisti meno geniali di Carosone a ritentare la fortuna depositando alla Società italiana degli autori ed editori brani diversi ma con lo stesso titolo: nell’archivioopere musicali della SIAE oggi si contano 7 Mo vene, nonostante la norma di legge in proposito. “Il titolo serve proprio per differenziare ...

Il copia-copia delle canzoni di Natale Da Tu scendi dalle stelle a White Christmas, tutte le furberie nell'archivio della Siae. Pochi i titoli innovativi. Quello più geniale è di Fedez ...

