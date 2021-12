Gf Vip 6, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sempre più in intimità (Video) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembrano essere sempre più vicini all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva iniziato a provare una forte attrazione nei confronti di un altro gieffino, Gianmaria Antinolfi, ex di Soleil Sorge. Ma l’ingresso dell’influencer durante la scorsa puntata, sembrerebbe aver scombussolato definitivamente gli equilibri. Sophie infatti si è mostrata sin da subito molto incuriosita da Basciano e col tempo, la sua curiosità si sta trasformando in qualcosa di più, come hanno insinuato i suoi coinquilini. Al momento dell’ingresso di Alessandro, il padrone di casa Alfonso Signorini aveva chiesto alla gieffina se avrebbe mai “tradito” Antinolfi. La diretta interessata, senza ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 dicembre 2021)sembrano esserepiù vicini all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva iniziato a provare una forte attrazione nei confronti di un altro gieffino, Gianmaria Antinolfi, ex di Soleil Sorge. Ma l’ingresso dell’influencer durante la scorsa puntata, sembrerebbe aver scombussolato definitivamente gli equilibri.infatti si è mostrata sin da subito molto incuriosita dae col tempo, la sua curiosità si sta trasformando in qualcosa di più, come hanno insinuato i suoi coinquilini. Al momento dell’ingresso di, il padrone di casa Alfonso Signorini aveva chiesto alla gieffina se avrebbe mai “tradito” Antinolfi. La diretta interessata, senza ...

