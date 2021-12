F1, Daniel Ricciardo: “Sono molto felice che ci siano dei giovani australiani promettenti come Oscar e Jack” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Daniel Ricciardo elogia la stagione del connazionale Oscar Piastri, campione da rookie della FIA F2. Il pilota della McLaren evidenzia il talento dell’ex alfiere di Prema, autore di una stagione di fatto perfetta in cui non ha lasciato scampo ai rivali. Il nativo di Perth, primo quest’anno in quel di Monza, ha commentato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Non ha solo vinto, ha dominato. Non credo che nessuno se lo aspettasse davvero. Combattere per un titolo è una cosa, ma vincere comodamente è diverso. Penso che la Sapevo che aveva talento”. Il teammate del britannico Lando Norris ha continuato dicendo: “Sono molto felice che ci siano dei giovani australiani promettenti come Oscar e ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021)elogia la stagione del connazionalePiastri, campione da rookie della FIA F2. Il pilota della McLaren evidenzia il talento dell’ex alfiere di Prema, autore di una stagione di fatto perfetta in cui non ha lasciato scampo ai rivali. Il nativo di Perth, primo quest’anno in quel di Monza, ha commentato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Non ha solo vinto, ha dominato. Non credo che nessuno se lo aspettasse davvero. Combattere per un titolo è una cosa, ma vincere comodamente è diverso. Penso che la Sapevo che aveva talento”. Il teammate del britannico Lando Norris ha continuato dicendo: “che cideie ...

