Covid | Ricciardi | ' prevedere obbligo vaccinale per lavori a contatto con pubblico'

Advertising

Corriere : Covid, Ricciardi: «Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi» - StefaniaFalone : Covid, Ricciardi: «Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi» - 539th : Ricciardi parla di 'fortissimo rialzo dei casi a gennaio'. Nel senso che ora con scuole chiuse, tanti in vacanza e… - TeoloMassimo : RT @Corriere: Covid, Ricciardi: «Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi» - LucaErma : Grazie e Buon Natale caro #Ricciardi. #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi

Soprattutto omicron, che in qualche modo oltrepassa alcune resistenze - prosegue- La vaccinazione, anche quella con due dosi, è fondamentale, perché evita di andare in ospedale, evita ......Il forte incremento dei contagi, che si registra in questi giorni in Italia, "non è ancora il picco, a gennaio ci sarà un rialzo fortissimo dei casi ". A mettere in guardia è Walter, ...Lo sottolinea Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all'università Cattolica, ospite questa mattina a Sky Tg24.NAZIONALE – Il forte incremento dei contagi Covid, che si registra in questi giorni in Italia, “non è ancora il picco, a gennaio ci sarà un rialzo fortissimo dei casi“. A mettere in guardia è Walter R ...