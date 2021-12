“Cosa vado a fare?”: Juve, il retroscena di Palmeri su Icardi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il giornalista Tancredi Palmeri si è dimostrato scettico sulla possibilità che Icardi possa lasciare il Psg per vestire la maglia della Juve Nel corso della diretta ‘Twitch’ di ‘SerieANews.com’, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato della notizia di calciomercato degli ultimi giorni, vale a dire del passaggio di Mauro Icardi alla Juventus. Non è la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il giornalista Tancredisi è dimostrato scettico sulla possibilità chepossa lasciare il Psg per vestire la maglia dellaNel corso della diretta ‘Twitch’ di ‘SerieANews.com’, il giornalista Tancrediha parlato della notizia di calciomercato degli ultimi giorni, vale a dire del passaggio di Mauroallantus. Non è la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

