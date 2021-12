Cannavaro, l'impresa in bicicletta: da Napoli a Roma 'in 7 ore e 43 minuti'. Poi il selfie al Colosseo (Di venerdì 24 dicembre 2021) impresa di Fabio Cannavaro . Una foto, con caschetto d'ordinanza, che lo ritrae di sera davanti al Colosseo illuminato. Così, su Instagram, Cannavaro, ultimamente dedicatosi al ciclismo , ha celebrato ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 dicembre 2021)di Fabio. Una foto, con caschetto d'ordinanza, che lo ritrae di sera davanti alilluminato. Così, su Instagram,, ultimamente dedicatosi al ciclismo , ha celebrato ...

Advertising

Sport_Fair : Fabio #Cannavaro si conferma in grandissima forma: in bicicletta da Napoli a Roma, l'impresa dell'ex calciatore [FO… - tuttosport : Fabio #Cannavaro celebra sui social l'ultima 'impresa' ?? - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Cannavaro, l'impresa in bicicletta: da Napoli a Roma «in 7 ore e 43 minuti». Poi il selfie al #colosseo - sportli26181512 : #Cannavaro in bici da #Napoli al #Colosseo: Totti apprezza, Perrotta 'non ci crede': L'ex capitano azzurro celebra… - ilmessaggeroit : Cannavaro, l'impresa in bicicletta: da Napoli a Roma «in 7 ore e 43 minuti». Poi il selfie al #colosseo -