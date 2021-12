Camerota premiato per il riciclo

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ancora un importantissimo riconoscimento per il Comune di. Legambiente Campania inserisce infatti, la cittadina del Golfo di Policastro nell’elenco degli enti virtuosi che meglio svolgono il servizio di raccolta differenziata in Campania.sfonda il muro del 75% come percentuale di raccolta differenziata sul territorio. “Un doveroso ringraziamento va ai cittadini, – scrive il primo cittadino di– agli operatori della Sarim e della Smile e alla delegata all’Ambiente Mariateresa Reda per l’impegno costante e il lavoro svolto. re.cro. Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Camerota premiato

